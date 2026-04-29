SUQQUサマーコレクション2026♡マジックアワーを纏う幻想メイク

一日の中で最も美しい瞬間とも言われる“マジックアワー”。SUQQUの2026サマーコレクションは、その儚く幻想的な空の移ろいをメイクで表現した特別なラインです。オレンジやゴールドから夜の紺色へと変わる美しい光をまとい、思わず見惚れるような上品な仕上がりに。夏の表情をドラマティックに彩る限定アイテムが揃います♡

幻想的な目元を叶えるアイカラー

「シグニチャーカラーアイズ」（限定2種・各8,250円）は、マジックアワーの始まりと終わりを映したパレット。偏光パールが角度によって表情を変え、繊細な輝きを演出します。

淡く揺らぐ色合いが、まぶたに静かな余韻を残し、瞬きのたびに幻想的な印象を与えます。

限定色：154暮相-KUREAI／155藤二藍-FUJIFUTAAI

ディオールのUVプロテクター新作♡透明感仕上げの限定UVが登場

頬と唇に宿るやわらかな光

「ブラーリングカラーブラッシュ」（限定2種・6,600円）は、空のグラデーションをそのまま閉じ込めたようなカラー。

夕陽のぬくもりを感じるような発色で、やわらかく自然な血色感を演出します。

限定色：116曖空-AIZORA／117淡宵葵-AWAYOIAOI

「モイスチャーグレイズリップスティック」（限定2種・各6,050円）は、美しいマーブル模様が特徴。

甘さと深みを併せ持つカラーが、唇に上品なツヤと立体感を与えます。

限定色：112宵移-YOIUTSUSHI／113恍茜-KOUAKANE

指先まで抜かりなく美しく

「ネイルカラーポリッシュ」（限定2色・各2,750円）は、偏光パールがきらめく上品な仕上がり。光を受けてさりげなく表情を変えるネイルが、手元に洗練された華やぎを添えます。

限定色：173夕染-YUUZOME／174黎旦-REITAN

夏の空を纏う特別なひととき

SUQQUのサマーコレクションは、ただのメイクではなく“時間の美しさ”を纏う体験。刻々と変わる空のように、表情に奥行きと余韻を与えてくれます。

2026年5月1日（金）全国発売、阪急うめだ本店では4月22日(水)～4月28日(水)に先行発売も実施。この夏は幻想的なカラーで、自分だけの美しさを引き出してみてください♡