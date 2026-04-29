テレビ東京の中根舞美アナウンサー（25）が、28日深夜放送の同局系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、担当する新番組にまつわるエピソードを明かした。

4月から夕方の情報番組「よじごじDays」で、月曜アシスタントを務めることになった中根アナ。しかし、出演予定だった最初の放送を欠席してしまったという。

「お二人に報告しないといけないことがあって…」。タレント伊集院光、放送プロデューサー佐久間宣行氏にそう切り出すと、「4月から『よじごじDays』で薬丸（裕英）さんと一緒って言っていたんですけど、初回放送、何と体調不良がかぶってしまい、行けなかったんですよ」と説明した。伊集院からは「どんだけ薬丸さんのこと嫌いなの？」とツッコミを受けた。

体調も回復し、ようやく初出演したという中根アナは、「薬丸さんは“絶対、俺たち相性ダメだから”って言うんですけど、たぶん息ぴったりです」と前向きな感想を口に。佐久間氏から「ポジティブ〜」といじられた。

薬丸と初めてコンビを組む中で、中根アナはその的確なMCぶりに感動する一幕があったという。「薬丸さん、当たり前なんですけど、本当に凄くて。CMの途中に一番最後の、私が言う締めのコメントを“これ何秒で言える？”ってふっと聞いて下さって。計ったら、“2、3秒あれば大丈夫です”って言ったら、“了解”って。本番、その時間通りに渡してくれるんです」。伊集院は「かっこいい。そんなの言わなそうに見えるんだけど、かっこいいね」と感心していた。