「サッカー・ＷＥリーグクラシエ杯決勝、日テレ東京Ｖ−大宮」（２９日、Ｕ等々力）

元なでしこジャパンの澤穂希さんが、ハーフタイムのイベントに登場。その後取材に応じ今季限りで現役引退を表明した日テレ東京ＶのＤＦ岩清水梓をねぎらった。

澤さんと岩清水は、ともに１１年Ｗ杯をともに戦い、頂点に輝いた。澤さんは岩清水から電話で引退の報告を受けたといい「一緒に戦えたことは、私のサッカー人生にとっても最高の時間だったという話をした」と、語った。

また、「同じ時代に一緒にサッカーをできたこと、戦えたことは私にとってもすごく感慨深い。一緒に戦ってきた仲間が引退するのは、寂しいなっていう気持ちだけど、イワシが決めたことなので、背中を押して、お疲れさま、ありがとうという感謝の気持ちでいっぱい」とし、「私がイワシと一緒にやっていた時も、戦う姿勢だったりゴールを守る危険察知能力だったり、声でも体でも守って張ってくれて、私自身もイワシの前でプレーすることが多かったんですけど、イワシの声に何度も助けられた」と懐かしんだ。