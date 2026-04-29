お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が29日、自身のXを更新。「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）に言及した。

梶原は20日に配信された人気ユーチューバーヒカルのYouTube動画に出演し、タモリ（80）に対する発言がネット上などで論議を呼んでいる。ヒカルが「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と切り出すと、梶原は同調。梶原は2001年頃から「森田一義アワー 笑っていいとも!」に若手有望株として一時レギュラー出演しており「俺は全くハマらなかった人」と告白。その上で「ぶっちゃけていこうか、じゃあ。それで言うとやっぱり、お笑いでも何でもそうやけど好みってあるやん。俺は正直、そんなですよ」などと語っていた。

良ちゃんはこの件には具体的に触れていないが、Xに「『全芸人に嫌われてるカジサックの良いところを30個発表しよう』という動画を撮りたいんですが『動きが速い』しか思いつかないのであとの29個は公募してまとめて発表します」と記述。「コメントください」としめくくった。

良ちゃんは29日午後0時半ごろこのポストをしたが、約2時間後の同2時半ごろにはコメント数が約1200件に達する、大きな反響を呼んでいる。