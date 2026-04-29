SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」が29日、神奈川・横浜BUNTAIで開催され、HAGANEが2度目の出演を果たした。

同バンドは、凪希（ボーカル）Sakura（ギター）Sayaka（ベース）JUNNA（ドラム）の4人組。同バンドは今年8周年だが、現体制は24年4月にスタート。行うライブがことごとく即日完売の若手注目バンド。

前回はオープニングアクトとして出演。今年は本編出演を果たした。オープニング曲はスピードナンバー「天下五剣」から新曲「Black Diamond」、「Start Our jouerney」と3曲を続けて披露。ヒラヒラ衣装の見た目からは想像できない、超ハードなステージを展開。フライングVでのテクニカルなギターソロを笑顔で弾きこなすSakuraらのパフォーマンスに会場は大盛り上がりとなった。

JUNNAは「前に出た時は太陽の光が気持ちよかったけど、今日は正面の照明が太陽のようでした」。Sakuraは「土砂降りを体験しているので、屋内が新鮮！」とすると、「逆に皆さんどうですか！」と会場に呼びかけた。

同バンド加入2年の凪希は「こんな景色を見られると思っていなかったので最高です！」とした。8周年ライブを告知し、「演奏よりもMCが面白いので…」とこの日披露できなかったMCをアピールした。

寺田恵子（62）の「Sakuraが女になっているんだよね」に、「恵子姉さんのようになりたいです！」と返す一幕も。

最後はタイムキーパーを務める神取忍、井上貴子による強制終了となった。

同フェスは87年、「NAONのYAON」として、東京・日比谷野外音楽堂でスタート。通算20回目となる今回は日比谷野音が改修となり、会場を横浜BUNTAIに移して「NAONのBUNTAI」として初開催となった。