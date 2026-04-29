◆報知新聞社後援プロボクシング「チャンピオンズロード」▽スーパーフライ級４回戦 末吉直樹〇（判定）●山川倖平（２９日、大阪・エルシアター）

西日本新人王予選４回戦で末吉直樹（徳山）が山川倖平（黒潮）を３―０の判定で下し、元ＷＢＣ世界スーパーフライ級王者・徳山昌守氏が会長を務める徳山ジムは初陣を白星で飾った。戦績は末吉が５戦３勝２敗、山川が６戦３勝（１ＫＯ）３敗。

世界王座防衛通算９度を誇るかつての名チャンピオンが、現役時代に主戦場とした階級で好発進を決めた。セコンドを務めた徳山会長は「そんなに緊張せず、自分としてはいつも通りにできたかな。世界戦は別格だけど、この喜びは（選手として）自分の手が挙がるのと同じくらいうれしい」と目尻を下げた。

大役を果たした末吉は「（ジムの初陣は）意識していた。下馬評で相手の方が強いとされていたので、見返してやりたい気持ちも強かった。僕のスタイル、教えられたボクシングができた。このトーナメントで優勝することを目指して頑張っていきたい」と話した。

徳山氏は２００７年に現役を引退。焼き肉店経営などを経て２４年１２月に大阪・東大阪市内に「徳山ボクシングジム」をオープン。昨年、プロ加盟が承認された。