これからの予定【経済指標】
【タイ】
タイ中銀政策金利（4月）16:00
予想 1.0% 前回 1.0%
【トルコ】
雇用統計（3月）16:00
予想 8.6% 前回 8.5%（失業率)
【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（3月）17:00
予想 3.1% 前回 3.0%（前年比)
ユーロ圏景況感指数（4月）18:00
予想 95.8 前回 96.6
ユーロ圏消費者信頼感（確報値）（4月）18:00
予想 -20.6 前回 -20.6
ドイツ消費者物価指数（速報）（4月）21:00
予想 0.8% 前回 1.1%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.7%（前年比)
予想 1.0% 前回 1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 3.3% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/18 - 04/24）20:00
予想 N/A 前回 7.9%（前週比)
耐久財受注（速報値）（3月）21:30
予想 0.6% 前回 -1.3%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
卸売在庫（速報値）（3月）21:30
予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)
住宅着工件数（3月）21:30
予想 140.2万件 前回 148.7万件（住宅着工件数)
予想 -5.7% 前回 7.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 139.5万件 前回 137.6万件（138.6万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想 1.4% 前回 -4.7%（住宅建築許可件数・前月比)
FRB政策金利(FOMC)（4月）30日3:00
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
【カナダ】
中銀政策金利（4月）22:45
予想 2.25% 前回 2.25%（カナダ中銀政策金利)
※予定は変更されることがあります。
タイ中銀政策金利（4月）16:00
予想 1.0% 前回 1.0%
【トルコ】
雇用統計（3月）16:00
予想 8.6% 前回 8.5%（失業率)
【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（3月）17:00
予想 3.1% 前回 3.0%（前年比)
ユーロ圏景況感指数（4月）18:00
予想 95.8 前回 96.6
ユーロ圏消費者信頼感（確報値）（4月）18:00
予想 -20.6 前回 -20.6
ドイツ消費者物価指数（速報）（4月）21:00
予想 0.8% 前回 1.1%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.7%（前年比)
予想 1.0% 前回 1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 3.3% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/18 - 04/24）20:00
予想 N/A 前回 7.9%（前週比)
耐久財受注（速報値）（3月）21:30
予想 0.6% 前回 -1.3%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
卸売在庫（速報値）（3月）21:30
予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)
住宅着工件数（3月）21:30
予想 140.2万件 前回 148.7万件（住宅着工件数)
予想 -5.7% 前回 7.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 139.5万件 前回 137.6万件（138.6万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想 1.4% 前回 -4.7%（住宅建築許可件数・前月比)
FRB政策金利(FOMC)（4月）30日3:00
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
【カナダ】
中銀政策金利（4月）22:45
予想 2.25% 前回 2.25%（カナダ中銀政策金利)
※予定は変更されることがあります。