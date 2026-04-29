【タイ】
タイ中銀政策金利（4月）16:00
予想　1.0%　前回　1.0%

【トルコ】
雇用統計（3月）16:00
予想　8.6%　前回　8.5%（失業率)

【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（3月）17:00
予想　3.1%　前回　3.0%（前年比)

ユーロ圏景況感指数（4月）18:00
予想　95.8 　前回　96.6

ユーロ圏消費者信頼感（確報値）（4月）18:00
予想　-20.6　前回　-20.6

ドイツ消費者物価指数（速報）（4月）21:00
予想　0.8%　前回　1.1%（前月比)
予想　3.0%　前回　2.7%（前年比)
予想　1.0%　前回　1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　3.3%　前回　2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/18 - 04/24）20:00
予想　N/A　前回　7.9%（前週比)

耐久財受注（速報値）（3月）21:30
予想　0.6%　前回　-1.3%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.9%（輸送除くコア・前月比)

卸売在庫（速報値）（3月）21:30
予想　0.4%　前回　0.8%（前月比)

住宅着工件数（3月）21:30
予想　140.2万件　前回　148.7万件（住宅着工件数)
予想　-5.7%　前回　7.2%（住宅着工件数・前月比)
予想　139.5万件　前回　137.6万件（138.6万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想　1.4%　前回　-4.7%（住宅建築許可件数・前月比)

FRB政策金利(FOMC)（4月）30日3:00
予想　3.75%　前回　3.75%（上限金利)
予想　3.5%　前回　3.5%（下限金利)

【カナダ】
中銀政策金利（4月）22:45
予想　2.25%　前回　2.25%（カナダ中銀政策金利)

※予定は変更されることがあります。