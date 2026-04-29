トランプ米大統領、対イラン長期封鎖の準備を側近に指示(WSJ)、ドル買い優勢に＝ロンドン為替



東京不在のアジア午前に米ＷＳＪが「トランプ米大統領、対イラン長期封鎖の準備を側近に指示」と報じた。イランの石油生産能力を削ぐことで同国に経済的なダメージを与えることが目的とみられている。これを受けてＮＹ原油は一時100ドル台に乗せ、為替市場ではドル買い圧力が広がっている。



ドル円はアジア午前の159.52付近を安値に、上記報道後は買いが優勢になっている。足元では高値を159.71付近に伸ばしてきている。ユーロドルも1.1721付近を高値に1.1698付近まで安値を更新。ポンドドルは1.3528付近を高値に1.3502付近まで下押しされている。



USD/JPY 159.71 EUR/USD 1.1700 GBP/USD 1.3502

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