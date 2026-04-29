【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２８日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのマーリンズ戦に先発し、６回５安打２失点（自責点１）、９奪三振と好投したものの、打線の援護がなく、初黒星を喫した。

今季初めて中５日の間隔での登板。球数は１０４球で、右肘手術からの復帰後では最多となった。指名打者（ＤＨ）は兼務せず、投手のみでの公式戦出場は今季２度目。試合は１―２だった。

クオリティースタート（６回以上、自責点３以内）を達成し、先発の役割を果たした大谷だったが、「攻撃に集中できるような流れを作れなかった。序盤に点数が取れなかった要因の一つ」と反省した。

二回、先頭の５番ラミレスを死球で出した。ラミレスが二盗を仕掛けると、大谷の二塁への送球がそれ、三塁に進まれた（記録は大谷の失策）。一死後、中堅に犠飛を許して先制された。四回は無失点に抑えたものの二死一、三塁のピンチを招いた。五回は先頭に四球を与え、２番ストワーズに適時打を浴びた。

今季２度目の投手専念となったが、「（打席に立たず）あまり打線に貢献できなかったというより、（投球で）悪い流れを攻撃面に持ち込んでしまったという反省点はある」と振り返った。今後の起用法については、「個人的にはどっちでもいいというか、（投手専念か二刀流か）行けと言われた方で行きたい。どちらでも僕的には大丈夫」と語った。