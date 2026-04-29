SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」が29日、神奈川・横浜BUNTAIで開催され、NEMOPHILAがトップバッターを務めた。

同バンドはmayu、hazuki、haraguchisan、Tamu Murataの4人組。19年SAKIも含めた5人で結成。SAKIは24年3月脱退し、現在は第2期。ハードロックバンド初のセルフプロデュースEP「五臓−GOZO−」を引っさげたNEMOPHILA 1st EP五臓−GOZO−Release Tour 2026「上弦」を26年2〜4月、全国8都市で開催したばかりだ。

mayuは「SHOW−YAねぇさんありがとうございます！ 一発目いかせていただきます！」と会場に呼びかけると、「楽しむ準備はできていますか！」の後、特徴的なシャウトを披露。会場をNEMOPHILA色に染めた。フェスのオープニング曲として「OIRAN」をチョイス。満員の会場は早くも興奮のるつぼと化した。

「次の曲もぶっ飛ばしてしていくぞ！」で再びシャウト。「ラスト1曲、一緒に盛り上げてくれますよね！」とすると、「この地にネモフィラの花をさかせていきますよ」から超ハードナンバー「開花宣言」と続けた。

ステージ終了後、寺田恵子（62）から「SHOW−YAの妹担当です」と紹介された。また、hazukiを“雨女”として紹介。「（米国の）ロスは雨が降らないところなのにNEMOPHILAがツアーで行ったら大雨で大洪水！」とエピソードを披露。だが、「ここなら屋根があるから大丈夫だけどね！」と笑った。

同所での感想をmayuは「野音は野音ですばらしいけど、BUNTAIは密閉されているが故に圧が強い」。また、Tamuは「イベントの着火剤としてブーストできれば」の思いで挑んだことを明かした。

同フェスは87年、「NAONのYAON」として、東京・日比谷野外音楽堂でスタート。通算20回目となる今回は日比谷野音が改修となり、会場を横浜BUNTAIに移して「NAONのBUNTAI」として初開催となった。