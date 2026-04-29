浦和vs川崎F スタメン発表
[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](埼玉)
※15:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 10 中島翔哉
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
MF 24 松尾佑介
MF 37 植木颯
MF 39 早川隼平
FW 7 安部裕葵
FW 17 小森飛絢
FW 36 肥田野蓮治
FW 41 二田理央
監督
田中達也
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 30 野田裕人
DF 32 林駿佑
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 9 エリソン
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
※15:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 10 中島翔哉
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
MF 24 松尾佑介
MF 37 植木颯
FW 7 安部裕葵
FW 17 小森飛絢
FW 36 肥田野蓮治
FW 41 二田理央
監督
田中達也
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 30 野田裕人
DF 32 林駿佑
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 9 エリソン
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利