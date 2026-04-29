[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](埼玉)

※15:00開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 2 宮本優太

DF 4 石原広教

DF 5 根本健太

DF 88 長沼洋一

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 10 中島翔哉

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 45 オナイウ阿道

控え

GK 16 牲川歩見

DF 3 ダニーロ・ボザ

MF 24 松尾佑介

MF 37 植木颯

MF 39 早川隼平

FW 7 安部裕葵

FW 17 小森飛絢

FW 36 肥田野蓮治

FW 41 二田理央

監督

田中達也

[川崎フロンターレ]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 2 松長根悠仁

DF 13 三浦颯太

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

DF 29 山原怜音

MF 6 山本悠樹

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 23 マルシーニョ

FW 91 ラザル・ロマニッチ

控え

GK 1 山口瑠伊

DF 5 佐々木旭

DF 30 野田裕人

DF 32 林駿佑

MF 19 河原創

MF 34 長璃喜

FW 9 エリソン

FW 24 宮城天

FW 38 神田奏真

監督

長谷部茂利