ビリー・アイリッシュ3Dライブ映画、5月1日からチケット先行販売 入場者特典配布決定
グラミー賞常連、世界的アーティスト ビリー・アイリッシュのワールドツアーを映画化したコンサートフィルム『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR（LIVE IN 3D）』が、5月8日より公開される。チケットは5月1日より販売開始。入場者特典の配布も決定している。
【動画】ビリー・アイリッシュ3Dライブ映画、最新予告編
本作は、全世界でソールドアウトとなったツアー「HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR」を収録した作品。映画『アバター』シリーズで知られるジェームズ・キャメロンとビリー本人が共同監督を務める。「彼女は音楽を変えた、彼は映画を変えた」――そのふたりが、「コンサート体験」を再び進化させる。
“ライブを観る”から“ライブの中に入る”へ――。スクリーンいっぱいに広がる映像と音響によって、観客はまるで最前列に立っているかのような臨場感を体感できるという。音楽界と映画界、それぞれのトップランナーがタッグを組んだことで、これまでにない新しいコンサート体験が誕生した。
解禁された予告編では、キャメロン監督とビリーがライブ演出について語り合う舞台裏の様子に加え、迫力のパフォーマンスシーンが収められており、映像と音が融合した圧倒的スケールの一端が明らかに。あわせて公開された新ビジュアルは“青”を基調とした印象的なデザインで、作品の世界観を象徴している。
入場者特典として「特製再生紙使用ポストカード」の配布も決定（数量限定、無くなり次第終了）。通常版・3D版ともに対象となる。
チケットは5月1日午前0時より、各劇場窓口および公式サイトにて、公開初日から3日間（5月8日〜10日分）の先行販売が行われる。
【動画】ビリー・アイリッシュ3Dライブ映画、最新予告編
本作は、全世界でソールドアウトとなったツアー「HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR」を収録した作品。映画『アバター』シリーズで知られるジェームズ・キャメロンとビリー本人が共同監督を務める。「彼女は音楽を変えた、彼は映画を変えた」――そのふたりが、「コンサート体験」を再び進化させる。
解禁された予告編では、キャメロン監督とビリーがライブ演出について語り合う舞台裏の様子に加え、迫力のパフォーマンスシーンが収められており、映像と音が融合した圧倒的スケールの一端が明らかに。あわせて公開された新ビジュアルは“青”を基調とした印象的なデザインで、作品の世界観を象徴している。
入場者特典として「特製再生紙使用ポストカード」の配布も決定（数量限定、無くなり次第終了）。通常版・3D版ともに対象となる。
チケットは5月1日午前0時より、各劇場窓口および公式サイトにて、公開初日から3日間（5月8日〜10日分）の先行販売が行われる。