HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、アイドル経験を持つAYANAが、未経験のSAKURAに対して抱く複雑な感情と、その奥にある「スター性」の本質が浮き彫りになった。

【映像】未経験の可愛すぎる15歳練習生（スタイル抜群の全身姿も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。 (※全て参加時の年齢）

幼少期からアイドルを目指し10年以上ダンスと歌に時間を捧げ高いスキルを持つもコーチのニッキーから「つまらない」と指摘され悩むAYANA。コーチのマーサに相談するとマーサは「スター性」という言葉を使ってAYANAに足りないものを説明していく。

数多くの有名アーティストと舞台を共にしたくさんのスターを見てきたマーサはスター性の定義について、「スターって誰よりも自分のことをよく知っている」といい、「たかがスター性なんだけど、AYANAと真逆で全く歌もダンスもできません。でもスター性だけはこの子持ってるんです。そういう人が選ばれたりするの」と厳しい現実を明かしていた。

するとAYANAは、「SAKURA？」とライバルの名前を挙げる。SAKURAはダンスも歌も未経験ながらもスター性を評価され、セミファイナルまで進出している逸材だ。技術的には自分より劣るはずのSAKURAについて「私は（SAKURAに）スター性あると思います」と語った。「ピュアの脳。『私は歌とダンスが好きです！』『やれって言われたことをそのままやってます！』っていう、もう隠しがない、真っ直ぐなんですよ。そこもあるし、単なる性格もある。すごく自分に自信を持ってるしブレない」とSAKURAの凄さを分析した。

これを受けマーサは「その確固たる自信ってことね。それが根拠のない自信なんだけど、スターってみんなそうなの」「時として絶対間違っているんだけど、それさえも人に『そうかも』って思わせるくらいのカリスマ性っていうか。カリスマって誰よりも自分が自分のことを信じてる」「一つ言えるのはスター性は作ろうと思って作られたものでは放てない」と説いた。そして「すでにAYANAの中にある。それがヒント」と言い、AYANAの可能性を力説していた。