サッカー日本代表ＤＦ長友佑都の妻で、４児の母のタレント・平愛梨が２９日、自身のインスタグラムを更新。家族でサッカー界のレジェンドと対面した様子を明かした。

平は「お酒が美味しくて驚ッ 夫が『一緒に行こう』と私と妹を連れてってくれた先は中田ヒデさんがオーガナイザーを務める日本酒イベント」と始め、サッカーの元日本代表ＭＦ中田英寿氏のイベントを訪れたことを報告。

「たくさんの行列で賑わう中、ヒデさんがふらっと目の前に登場された！！！！初めましての私は、夫からヒデさんの偉大さを聞いてたので起立しちゃいました！！」と続け、夫と妹の平祐奈、中田氏との４ショットをアップした。

長友に寄り添い、笑顔を浮かべる平は「ヒデさんとお話しする夫が自然な笑みで楽しそうで「久々にこんな満面に笑う姿を見たなー」とすごく嬉しかった 妹もヒデさんにツッコミなんてしちゃってヒヤヒヤするよ！！とても優しくて渋くて面白くて楽しくて思ったより長居しちゃいました」と充実の時間をつづった。

この投稿にファンからは「そっと手を添えてる愛梨ちゃん可愛すぎる」「素敵」「何もかもが素敵な時間」などの声が寄せられている。