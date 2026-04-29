◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 清水１―２長崎（２９日・アイスタ）

Ｊ１清水は５連戦の２戦目となるホーム長崎戦を１―２で落とし、３連敗を喫した。４月５日に３―０で下した相手から白星を奪えなかった。

前半９分、ＤＦ住吉ジェラニレショーンがＶＡＲ介入の末に一発退場。いきなり数的不利を強いられた。それでも同２１分、ＦＷ呉世勲の左足シュートのこぼれ球にＦＷ嶋本悠大が反応し、ゴール前に飛び込んで先制点を奪った。

しかし同３３分、かつて清水に在籍したＦＷチアゴ・サンタナには同点ヘッドを決められた。後半開始２分にも失点し、１―２と逆転を許した。反撃は実らなかった。

吉田孝行監督は「本当にホームで勝たなければならなかったんですが、最初の退場が響いたと思う。人数が少ない中でも１点取って、前半は１―１で折り返せたのですが、開始早々に失点をしてしまったので、そこも痛かった。選手たちは最後まで、同点に追いつこうと頑張ってくれていた。次、またすぐゲームはきますし、気持ちを切り替えて、準備していきたい」と振り返った。

前回対戦では呉世勲がＪリーグ最速の開始７秒弾を含む２得点を記録し、嶋本悠大もプロ初ゴール。この日も嶋本が結果を残し、長崎戦での勝負強さは示したが、白星には届かなかった。