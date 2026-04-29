英国のソウル／ファンク・バンド「ホット・チョコレート」の創設メンバーだったベーシストのトニー・ウィルソンさんが死去。78歳だった。4月24日、母国のトリニダード・トバゴで息を引き取ったことを遺族が伝えた。死因については現在のところ明らかにされていない。



【写真】トニーさんとの最後の2ショット 娘が訃報を伝えた

トニーさんの娘が日本時間の25日にトニーさんのフェイスブックに2ショット画像を投稿。「父は今日、2026年4月24日に私たちのもとを去りました。父はたくさんの音楽を永遠に残してくれました。」と訃報を伝えた。さらに「17日の金曜日、意識を保ったまま語り合った時間の中で、父が理解をもって主のもとへと導かれたことに感謝しています。数日後の朝、父は祈りを求めました。父は旅立つと言いました。」と最期の様子も明かした。



トリニダード・トバゴに生まれ、その後に移住した英国で1960年代初頭に音楽をスタート、1964年にソロアーティストとして「Yes I Do」でデビューを果たした。1969年、エロール・ブラウンとホット・チョコレートを結成、英国出身の黒人アーティストとして初の全米チャート入りを果たした。1975年の「You Sexy Thing」をはじめとした数々のヒット曲を世に送り出したが、同年グループを脱退、その後は「I Like Your Style」「Catch One」と2枚のアルバムをリリースした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）