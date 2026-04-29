お笑いコンビ「水玉れっぷう隊」のケン（56）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。アレルギーで腫れた顔写真を公開した。

今月27日の投稿で、白髪染めでアレルギー症状に見舞われ、頭や顔、首が腫れたことを明かしていたケン。これを受けてファンからは「病院行けましたか？」「早く治ると良いですね」など、心配の声が寄せられていた。

その後、「ボコボコに行かれました」とまぶたが腫れ上がった顔写真を公開。ボクシングの絵文字を添え、「井上尚弥vs中谷潤人、5月2日が楽しみです！」とつづった。

また前回投稿のコメント欄で「皆さま、ご心配のお声にアドバイスありがとうございます」と感謝。「日に日に顔が腫れ瞼が垂れ別人になっております」と打ち明けた。

しかし「このような顔になるのも珍しいことなので、鏡を見ながらこれ誰やねん！と独り言を言いながら視野が狭くなってる今を楽しんでおります」と続け、「どうか皆さまも楽しんでやって下さいです」とユーモアを交えて伝えた。

この投稿にフォロワーからは「えぐぅー！！ヤバすぎやーん」「いやいやケンさんコレは酷いわ〜」「別人になってますね」「普段男前なのにー大丈夫ですか？」「お大事になさってください」などの声が集まった。