山田裕貴、「ちるらん」続編を希望 北村匠海から“力を貸します”と連絡受けた裏話も披露
俳優の山田裕貴（35）が29日、都内で行われたU-NEXTドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」（毎週金曜配信）最終話プレミア上映イベントに登壇。北村匠海との裏話を披露した。
【写真】シックなコーデを披露した山田裕貴、細田佳央太、綾野剛
今作は、橋本エイジが作画、梅村真也が原作を担当したコミックの実写化。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの激しくも熱い生き様を描く。
山田は主人公・土方歳三、北村は高杉晋作を演じる。山田にとって北村は「ものすごく信頼のある、肩を預けられる存在」だという。北村から「『東京リベンジャーズ』の時に助けてくれたので、今度は僕が力を貸します」と連絡があったという裏話を明かした。
そして「たくみっち、あれ（あるシーン）だけだったら…（最後に）見合ってこの物語終わりって嫌ですよね。原作は続いていますので…」と今作の続編を熱望した。
同イベントにはほかに、細田佳央太、綾野剛も登壇した。
【写真】シックなコーデを披露した山田裕貴、細田佳央太、綾野剛
今作は、橋本エイジが作画、梅村真也が原作を担当したコミックの実写化。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの激しくも熱い生き様を描く。
山田は主人公・土方歳三、北村は高杉晋作を演じる。山田にとって北村は「ものすごく信頼のある、肩を預けられる存在」だという。北村から「『東京リベンジャーズ』の時に助けてくれたので、今度は僕が力を貸します」と連絡があったという裏話を明かした。
そして「たくみっち、あれ（あるシーン）だけだったら…（最後に）見合ってこの物語終わりって嫌ですよね。原作は続いていますので…」と今作の続編を熱望した。
同イベントにはほかに、細田佳央太、綾野剛も登壇した。