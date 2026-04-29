女子ゴルフのNTTドコモビジネス・レディースはあす30日に千葉県・浜野ゴルフクラブ（6704ヤード、パー72）で開幕する。

2試合連続優勝の期待がかかる郄橋彩華（27＝サーフビバレッジ）は、今週は疲労との闘いとなりそうだ。

2週前に熊本で開催されたKKT杯バンテリン・レディースで今季2勝目を挙げ、帰宅したのが19日午後9時30分過ぎ。シャワーを浴びて就寝したが、高ぶった神経がなかなかおさまらず、ほとんど眠れないまま翌日午前3時30分には起床して千葉で行われた全米女子オープンの日本予選に挑戦。36ホールをプレーし見事3位で突破したものの、タフなスケジュールの反動は大きかった。

「疲れ？抜けてないです。36ホールが利いてます。次の日も仕事があって、その次の日から休んでいるんですけど、全然回復しないですね。年ですかね」と苦笑いする。

疲れがとれない原因の一つは睡眠不足。毎晩午後10時頃にはベッドに入るが「夜中の3時くらいに目が覚めて、そこからはただ目をつむっているだけ。本当はもう2、3時間寝る予定なんですけど」と悩みを口にする。

オープンウイークとなった前週は故郷の新潟に戻って祖母の家を訪れたり、大好きなクレーゲームでリフレッシュした。

「お財布に4万円入ってて、それがなくなるくらいでした」と笑う。

ただ、ゴルフに関しては「気持ちがシャットダウンしてしまって、やる気が全然生まれませんでした。それで、びっくりするくらいへたくそになっていて、全然ボールに当たらなかった。感覚は全部どっかへいっちゃいました」。この日のプロアマ戦のラウンドでも「（ボールが）パラパラしながら回ってきました」と振り返った。

今週から登録名の高橋の高を「郄」に変更した。理由は開幕戦のダイキン・オーキッド・レディースの直前にスポンサー関係者から紹介された、著名な占い師に勧められたのがきっかけだった。

「“口”より“はしご”の方が運気が上がると思うよ、と言われて。じゃあ変えてみようかなと思って。その（変更）届を出したのがヤマハの（開催週の）月曜日だったんです。だから偶然なのか、何なのか分からないんですけど。めちゃ凄いと思って」

それ以降の運気は優勝2回、そして難関の全米女子オープンの予選突破と爆上がり。「（占い師さんに）“本当は英語の方が良いんだけど、日本だから”と言われて」と笑う。

会場の浜野ゴルフクラブは普段練習で利用している「関東のホームコース」。合宿などで遠方に出向く時以外は「週に2回くらいはきています。たまたま支配人さんが新潟のゴルフ場にいらした方で、その時に面識があって。練習場所を探していた時にタイミング良く（そういう話をする）機会があって（利用できるようになりました）」と経緯を説明した。

「ここはグリーンが大きいのでマウンドが結構きついところがある。そこをいかに避けられるかという感じですかね。ただ、打つロケーションは見慣れているので良いかなと思います。いつも練習させていただいているコースなの、優勝争いして、みなさんに喜んでいただきたいというのが一番です」。シーズン開幕前に立てた今季の目標はツアー3勝。見えない運気の力も借りて、一気に目標をクリアする。