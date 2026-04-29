オードリー若林正恭（47）が28日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）にMCとして出演。女優森七菜の姿を見ていると「引退したくなる」と衝撃告白した。

若林は「個人名出すしかないんですけど、森七菜さん、いらっしゃるじゃないですか、これは何なんだろうなと思ったんですけど、森七菜さんって、あの可愛さで女優さんの割りに、めっちゃひょうきんで明るいじゃないですか…俺、森七菜が明るくしてると、俺、引退したくなるんですよ」と衝撃の告白をした。

相方の春日俊彰は「極端だな。辞める理由として正しいのかい？」と話した。ゲストのタレント伊集院光も「あのさ、みんな、ハッ？てなるよ」と話した。

若林は「今の時代『女優だからやらなそう』に見えるけど『私、やりますよ』っていう二重構造の自意識を持って地上波出る女優います。でも、森七菜さんは、それでもない。本当にピュアなんですよ。俺、それ見ると引退したくなる」と語った。間髪いれずに春日は「なんでだよ。そこは早いんだって」とツッコんだ。

伊集院は「分かるんだよ。こういう人…芸能界に来るべきだった人が輝かれちゃうと、このウジウジした闇エネルギーでみんな動いてるんじゃないんだ、っていう…」と若林の引退発言の原因について分析した。

さらに伊集院は「誰にでも闇エネルギーはあって、表に出さないんでやってるんだ、って1度納得するじゃん…ねえヤツいた、ってときの」と若林が森七菜を見たときの心の衝撃を解説した。

若林は「伊集院さんのおっしゃったこと」と前置きして「なんとかこの現場で説明しなきゃって思ってたんですけど、春日にツッコまれて…本当にスゴいですね、今のを聞いてすぐ説明できる…失礼かもしれませんが、脳キレキレですね」と伊集院の返しが完ぺきすぎて脱帽していた。