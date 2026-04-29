お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、28日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、テレビ司会者を巡るネット記事に思いを語った。

休日に家で報道チェックしていたという太田は、ネットで「不快な司会者ランキング」を目にしたという。

女性週刊誌が毎年、調査しているもので、太田は「タイトルだけ出るじゃん。嫌だなと。俺、絶対に入ってるんだよ、毎回ね。2位とか3位とかさ。大体1位はミヤネ屋（宮根誠司）なんだよ。毎年、宮根誠司がいるから」とボヤいた。ところが、フタを開けてみると驚きの結果になっていた。

「宮根さんもかわいそうにっていうかさ、やらなきゃいいのに、こんなのさ。宮根さんさ、一生懸命やってさ、帯だから、目立っちゃってな…なんて思いながら。俺も見なきゃいいんだけど、一応、確かめておこうかな。俺、今年何位かって。パッと見たらさ、俺が1位なんだよ」

大笑いする相方の田中裕二に、太田は「俺さ、もうさ、嫌な予感してたんだよ」と打ち明けた。舌鋒鋭い大物司会者の交代劇や番組終了が相次いでいるためだという。「昔はさ、坂上忍とかがまだ『バイキング』をやっていた時は、坂上とかが強かったんだよ。坂上がいてくれたから」。その上で「ちょっと前から嫌な予感するなぁと思ってたのはさ、坂上忍が『バイキング』をやめたじゃない？その前、関口宏が『サンモニ（サンデーモーニング）』をやっている時は関口さん結構来ていたのね。で、関口さん『サンモニ』をやめちゃったじゃない？今回アッコ（和田アキ子）さんが『（アッコに）おまかせ！』をやめちゃったじゃない？あれ？ちょっと待てよ…」と告白。自身の“頂点”が近づいていることに、戦々恐々としていたという。

宮根も「情報ライブ ミヤネ屋」が9月末で終了することが発表されている。太田は「まだ辞めていないから、俺、当然、宮根さんが（1位に）いってると思ったら、“宮根やめる”ということで、何だか分からないけど」と推測。番組生放送中に、体調が悪くなった亀井正貴弁護士を救護したこともあり、太田は「この間、人助けもしたのもあるから」と話し、「完全に、俺がダントツ1位になってるんだよ」とボヤいていた。

そんな中、太田は他の情報番組の司会者を実名で列挙。「ちょっと注意深く見ていてください」とリスナーに呼びかけ、田中から「やめろ！やめろ！」と警告されていた。