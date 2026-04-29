お笑い芸人・古坂大魔王（52）の妻でタレント安枝瞳さん（38）が2026年4月23日、自身のインスタグラムを更新。白いシアーワンピの笑顔ショットを披露した。

「一緒に楽しんでいただければ」

安枝さんは、「あっという間に4月終わりに近づいている...！！！」といい、笑顔でシアーワンピを着こなす姿を投稿した。「そしてもう5月！！！！」とし、「GWも楽しいお休みになりそう！てかする！」とつづっていた。

さらに、「おしらせ」として「この度ピコ太郎さんが1年で80.8曲リリース中の『ママだいすき』という曲をこえださん達が歌わせてもらいました！！」と報告し、「ママだいすきの気持ちが強過ぎて曲に」とコメントを添えていた。

「とっても可愛いので赤ちゃん〜大人になるまでの物語を想像しながら一緒に楽しんでいただければと思います！」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白い長袖のシアーなワンピースを着用。あごから頬にかけて手を添えて、笑顔をみせていた。

この投稿には、「可愛い」「LOVE！！」といったコメントが寄せられていた。