◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 東京Ｖ２―１鹿島（２９日・味スタ）

鹿島は東京Ｖに１―２で競り負け、今季初の９０分負けを喫した。リーグ戦では昨年７月５日の川崎戦以来、約１０か月ぶりの９０分での黒星となった。

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前節から先発３枚を入れ替えた鹿島だったが、相手の出足の鋭い守備に苦戦し、選手個々の良さが発揮できなかった。

しかし前半１９分、対角からのパスをＤＦ濃野公人が巧みに受け、右ＭＦで先発の師岡柊生に預けてそのまま中央へ。師岡のクロスを鈴木優磨が頭で落とした流れから、濃野が今季２点目となるゴールを決めた。

ここから勢いに乗りたかった鹿島だったが、ミスから流れを手放してしまう。３４分、ＤＦ安西幸輝がビルドアップ中のパスを相手に渡してしまい、これをダイレクトで決められて失点。４０分には前掛かりになったスペースを使われ、追加点を与えた。

後半開始のタイミングで松村優太と柴崎岳を投入。同１５分には荒木遼太郎を入れ、鈴木を左に回す４―２―３―１の布陣で反撃を試みたが、同２５分にＭＦ三竿健斗が２枚目のイエローカードを受け退場処分となってしまった。１０人となってからも押し込む時間はあったがミスも散見する展開となり、無念のタイムアップとなった。