馬頭岩と周辺の茶畑。（４月１５日撮影、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

【新華社武夷山4月29日】中国福建省で朝の光を受けながら静かにたたずむ馬頭岩と大王峰は、武夷山の「三十六峰」に数えられる。一帯には茶畑の鮮やかな緑が広がっている。

馬頭岩と周辺の茶畑。（４月１５日撮影、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

大王峰と周辺の茶畑。（４月１５日撮影、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

馬頭岩と周辺の茶畑。（４月１５日撮影、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

馬頭岩と周辺の茶畑。（４月１５日撮影、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

馬頭岩と周辺の茶畑。（４月１５日撮影、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

馬頭岩と周辺の茶畑。（４月１５日撮影、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）