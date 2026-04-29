300人以上が「おいしい」と感動！甘めの味噌味がツナと相性◎のスナップエンドウ和えを作ってみた

スナップエンドウとツナの味噌和え、作ってみました

春野菜のおいしい季節になりました。スーパーの野菜売り場で目移りしてしまうほど旬の野菜が並ぶなか、この時期どうしても手に取りたくなるのがスナップエンドウです。鮮やかな緑と少し青臭い香り、そして中のぷちぷちとした豆の食感。旬のうちに何度でも堪能したくなります。

そんなスナップエンドウを使った簡単副菜レシピが気になり、実際に作ってみました。ツナ缶と合わせるレシピはよく見かけますが、いつもマヨネーズベースにしてしまいがち。味噌で味付けるのは初めてです。

スナップエンドウはしっかり塩ゆでで

1. スナップエンドウは筋を取り、塩を加えたお湯でゆでます。ゆで上がったらざるに上げ、そのまましばらく触れずに冷ましておきましょう。





2. ボウルにツナ缶と味噌、砂糖などの調味料を入れてよく混ぜ合わせ、味噌衣を作っておきます。





3. 冷ましたスナップエンドウを加えて全体をざっくり混ぜたら完成です。仕上げに白ごまをお好みでふりかけて盛り付けます。





甘めの味噌衣が、ご飯によく合います

スナップエンドウの緑がきれいな副菜が完成しました！味噌のいい香りがしてきて、食欲がわいてきます。

実際に食べてみると、甘めの味噌衣がしっかりご飯に合う味わい。みずみずしいスナップエンドウの甘さとほんのりした塩気が加わることで、ツナ味噌の甘さをうまく引き立ててくれているようでした。

この味噌衣がとてもおいしかったので、きゅうりを浅漬け風にして絡めてみたところ、こちらもおいしくいただけました。野菜をおいしく食べるためのディップソースとして覚えておくと、いろいろと応用できて便利かもしれません。

ツナは油をしっかり切って

作ってみて感じたのは、ツナの油はある程度切ってから加えた方が良さそうだということです。油をそのまま入れてしまうと味がくどくなりやすく、スナップエンドウ本来の風味を楽しみたいなら、ひと手間かけておくのがおすすめです。

ツナの食べ方が広がりました

これまでツナ缶といえばマヨネーズと合わせるものという思い込みがありましたが、味噌と合わせてもおいしいということがわかったので、今後はツナの食べ方の幅が広がりそうです。

旬のスナップエンドウが手頃な値段で出回っているうちに、もう一度作りたいおかずだなと思いました。ツナ味噌衣の味わいが気になった方は、ぜひ一度試してみてください。