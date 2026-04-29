毎月30日は「チョコクロ9個」が30％オフに！「サンマルクカフェの日」が4月から全国でスタート。

サンマルクカフェは、2026年4月30日から毎月30日を「サンマルクカフェの日」とし、チョコクロ9個を"30％オフ"で販売するキャンペーンを全国で開始します。

680円引きの1570円に

「サンマルクカフェの日」は、チョコクロ9個が通常2250円のところ、毎月30日限定で680円引きの1570円で購入できるスペシャルデーです（割引前価格は店舗により異なる場合があります）。今後毎月30日に開催されます。

"30日（サンマル）にチョコクロ9個（ク）がお得に"という語呂合わせが由来で、「月末はちょっとやさしく"まるく"おわろう」をテーマにしたキャンペーンです。2025年11月から静岡県内で先行実施したところ好評だったため、全国展開が決まりました。

数量限定のため、なくなり次第終了します。

サンマルクカフェ&バーユニバーサル・シティウォーク店、サンマルクカフェ関西国際空港店、その他一部の新規オープン店舗を除き、全国のサンマルクカフェで実施されます。

なお、初回開催日の4月30日はサンマルクカフェ&バー ユニバーサル・シティウォーク店、サンマルクカフェ関西国際空港店に加え、サンマルクカフェ&茶 あべのキューズモール店、サンマルクカフェ ビバシティ彦根店、サンマルクカフェ イオンモール山形南店では開催されません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部