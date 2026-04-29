本拠地マーリンズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、104球を投げ6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投。チームは1-2で敗れ、今季初黒星を喫した。試合後、「3番・捕手」で先発したウィル・スミスがピッチング内容に言及した。

大谷は初回に二塁打を許すも無失点。しかし、2回だった。先頭を死球でランナーを出すと、二盗を狙った走者に対し二塁への送球が逸れた。三塁まで進塁されると、1死から犠飛で失点。続く打者を二ゴロに打ち取るも先制を許した。

3、4回を無失点で切り抜けるも、5回に四球と犠打でチャンスを作られると2死から2番ストワーズにタイムリーを許した。その後も満塁のピンチを迎えるも三振で何とか切り抜けた。6回は持ち直して3奪三振。しかし、打線の援護はなかった。

試合後、スミスは報道陣の囲み取材に対応。大谷本人から「しんどい内容だった」との発言があったことを踏まえ、投球内容を問われると「良いピッチングだったと思う」と振り返った。

さらに「通常の間隔で投げるのは今回が初めてだった。変化球を上手く織り交ぜた、相手打者のタイミングを外していた。直球には勢いがあった。だからとても良くやったと思う」と続け、太鼓判を押していた。



（THE ANSWER編集部）