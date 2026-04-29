タレントの若槻千夏（41）が28日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・22）に出演。「AKB48」の新センター・伊藤百花（22）について話した。

この日のゲストは、同グループの67枚目のシングル「名残り桜」で初センターに抜てきされ“令和の国宝級アイドル”と話題になっている伊藤。

若槻は「私、今日さっしー(指原莉乃)とたまたまLINEしていて『今日伊藤百花ちゃん来ます』って何かさっしー情報をくださいって言ったら『いとももはスタイルがよくて、顔がめっちゃよくて性格がめっちゃいいです』ってきたわけ」とした上で、「顔がいいとか性格がいいとか、さっしーって正直者だから『性格がいいです』ってきたわけ。で、『性格がいいアイドルって売れなくないですか？』って私が言ったら既読スルーされました」と明かした。

さらに、スタジオでは伊藤について紹介する映像が流れ若槻は「全映像可愛かったね！いつかもっと年齢が上がったときに昔の映像とかデビューのときの映像ってだいたい恥ずかしくなるんだけど、1個もないよね、そういうのがきっと。全ビジュよくない？見た瞬間の衝撃が橋本環奈ちゃんの感じと一緒なんですよ」と絶賛した。