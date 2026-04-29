《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました》

4月28日、お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が体調不良のため、当面の間、芸能活動を休むことが、所属事務所のホリプロコムの公式ホームページで発表された。

「日村さんは、バナナマンとして『バナナサンド』『バナナマンのせっかくグルメ！！』（いずれもTBS系）、『沸騰ワード10』（日本テレビ系）など8本、日村さん単独で『ひむバス！』（NHK）など3本のレギュラーテレビ番組を務める、超多忙なスケジュールをこなしていました。

相方の設楽統（おさむ）さんは、日村さんから体調不良の相談を受けていたそうで、2人がパーソナリティを務めるラジオ番組『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオほか）の4月17日放送回では、番組をお休みした日村さんについて、暑いスタジオにもかかわらず『寒い』と口にしていたと明かしています。

設楽さんは、自らがMCを務める情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）の4月29日の放送で『心配おかけしてます。日村さん（から）、ちょっと体調がよくない、調子悪いな、なんていうのは聞いてたんですけど』と説明し、『病院行って、お医者さんに診てもらったら、ちょっと1回、ガッツリ休んだほうがいいんじゃないかってことになりまして。で、こういう発表になったんですけど』と続けました」（芸能担当記者）

日村と設楽は、いまでも誕生日プレゼントを交換するといわれるほど、コンビ仲がいいことで知られている。設楽の心痛も相当なものだろう。そしてそんな設楽にも、SNSでは

《設楽さんも休める時はちゃんと休んで元気でいてほしい》

《設楽さんも少し痩せたような気がして心配です》

などの声が殺到している。

「これまでもたびたび、設楽さんの体調不良や激やせが心配されました。2025年4月4日には『バナナムーンGOLD』を、体調不良のため欠席しています。翌週の放送で『ノンストップ！』に出演した際『調子悪いな、節々が痛いなと思って。でもラジオは行こうと』と、『バナナムーンGOLD』への出演は予定していたものの、『夕方に連絡取ったときは、ほんとにダルダルで、熱も出て、身体も痛い。大事を取って休ませていただいた』と語っていました。

テレビ番組のデータ分析をおこなうエム・データの調査では、設楽さんは『2025年TV番組出演ランキング』で586回の2位と、たいへんな忙しさです。そのためか、4月29日の『ノンストップ！』で、設楽さんは『我々、体が資本なんでね。ここはちょっともう、ゆっくり休んで。ゆっくりとね、体調を整えてもらって、また仕事しましょうっていうことになったんですよ』と、自戒を込めたコメントもしていました」（芸能ライター）

回復した日村と設楽が、元気にやり取りする姿が待ち遠しい。