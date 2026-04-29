お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱(58)との間に第2子を妊娠している元AKB48西野未姫(27)が28日、ブログを更新。ふっくらとしたお腹が目立つ私服姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。



【写真】妊娠中に見えな～い!すらりと伸びた足に「足長くておキレイ」の声

西野は「だいぶお腹がパンパンになってきました そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ～」とお腹がふくらんできたことを記した。「#私服」「#臨月」とハッシュタグを添え、白いふんわりとしたトップスにスラリとした脚が映える黒のショートパンツ、足元は黒のショートブーツを合わせた全身ショットを複数投稿した。おなかのふくらみも分かる。



ファンから「足長くておキレイ」「臨月でもオシャレしたいですよね!」「足細い!?!?妊婦さんに見えません」「細い」「スタイル良い」「みきちゃんスリムで羨ましい」などの声が寄せられている。



西野は極楽とんぼの山本と2022年11月に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めた。24年10月に第1子となる長女を出産し、2026年1月4日に第子妊娠を報告している。



（よろず～ニュース編集部）