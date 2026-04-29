「大相撲夏場所」（５月１０日初日、両国国技館）

３場所連続優勝、初の綱とりに挑んだ春場所で７勝８敗と負け越して、今場所を初のかど番で臨む大関安青錦が２９日、都内の安治川部屋で稽古を行った。

四股、すり合いなど基礎運動を行った安青錦。春場所中に左足を痛め、春巡業は左足小指付け根骨折の診断書を提出して途中離脱した。相撲を取る稽古は再開しておらず「少しずつ出場を目指して頑張っています。やれることをしっかりやって、治療もしっかりしてって感じですね」と今後を見据えた。

巡業、相撲を取る稽古から離れた４月後半を「したことない経験だったんで考え直しました。次に向けてやっていくしかないと改めて思った」と振り返った安青錦。巡業休場のため外出は控えていたが、好きな格闘技の動画は見ていたという。

「日本だったら、１回ＲＩＺＩＮを見に行ったことがあって、その時は朝倉未来が格好良かった。まあ世界だったら、今はリタイアしてるけどＵＦＣのダニエル・コーミエっていう２階級のチャンピオン。それは試合見ても面白いなあって。もともとレスリングをやっていた方で３０歳ぐらいで総合格闘技に変わってから２階級のチャンピオンになるってすごいなと思って見てました」

５月２日にボクシング・世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位の中谷潤人が激突する東京ドーム決戦には「全勝の日本人同士（の試合）はめったにない。生で見れたらいいなあ」と観戦を視野に入れているという。

決戦の勝敗予想は「まあ（自分は）プロじゃないんで。試合を応援したいと思う」と語っていた。