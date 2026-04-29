お笑いコンビ「千原兄弟」千原せいじ（56）が、28日夜放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）にVTR出演。ロケ先での言動に、MCの千鳥が驚く一幕があった。

せいじはゲストとして最多出演している「ミスター相席食堂」だが、今回は1年半ぶりの登場に。

せいじといえば、昨年7月に埼玉県戸田市の市議会議員と自身のYouTubeチャンネルで対談した際の発言がネット上などで批判を受け、翌月にはラジオ番組が終了するなどの影響があった。同10月には「配慮に欠ける発言をしてしまった」などと謝罪していた。

せいじが訪れたのは島根県安来市。VTRの冒頭、せいじが姿を現すと、ノブ（46）は「何回みそいでも直らないんだから」と笑った。

ところが、道の駅に立ち寄った後、安来節の名人の元を訪れたせいじは、礼儀正しく脱帽してあいさつ。名人から取材にすぐに応対できないと言われると、「そうですか、すみません。急に出たもんでね」と謝罪した。

さらに、穏やかな笑顔で会話をしたり、スタッフを気遣ったりと、これまでのロケとは全く違う様子のせいじに、ノブは「たたかれるってすごいね。たたかれるってこんなに人が変わるんだ」とびっくり。

大悟（46）も「あの人にも見てほしいな、議員さんにもな」と話し、ノブが「あなたの大手柄ですよ」と市議に呼びかけた。

しかしロケが進むと、次第に怪しい雲行きに。せいじは、「地元の人と相席して、地元のものを食べる」という番組の主題を無視し、「食うところを（カメラを）回すの、面倒くさいやん」と食事風景の撮影を拒否。

しょうゆ蔵を訪れた際には、靴にしょうゆがこぼれていたことに気付き、店主らの前で舌打ちするなど“昔の面影”が見え隠れする。

どじょうの養殖場では、どじょうを1匹つかまえてバケツに入れたところで「しんどいわ」とボヤいて早々に引きあげようとした。

この様子に、VTRを見ていたノブは「なんで！ 何も反省してない！」と苦笑い。「ここで泥まみれになって（懸命にロケをする姿を見て）、国民の皆さんが『ああ、かわいいタレントやな』ってなって、元に戻れるんですよ。なんで今、楽をしようとしてるん。人生の今、一番楽しちゃダメです。なんで今、楽に生きようとしてる！」とツッコんでいた。