CL準決勝パリ・サンジェルマン対バイエルンの一戦は5-4と壮絶な打ち合いに。互いにリーグでは堅守を披露しているが、トップレベルの攻撃陣がそれを上回った。



その中でも特に素晴らしいパフォーマンスを披露したのが、バイエルンのマイケル・オリーセだ。今季は公式戦47試合で20ゴール29アシスト、今回のPSG戦でもゴールを決めている。



『talkSPORT』では元リヴァプールのジャーメイン・ペナント氏がモハメド・サラーの退団が決まったリヴァプールはオリーセを後釜として獲得すべきだと持論を展開した。





「リヴァプールは今すぐ何としてでもオリーセを獲得すべきだ。彼がモハメド・サラーの代わりだ」ただ、『The Athletic』のジェイムズ・ピアース記者は現実的な選択肢ではないとコメントしている。「多くの候補が挙がっている中で、オリーセの獲得は現実的ではないと思う。バイエルンから全盛期の選手を引き抜いたクラブはあるのか。そんなことはあり得ない。莫大な金額が絡まなければそんなことが起こることは思えない」「ライプツィヒのディオマンデの方が現実的で、リヴァプールが求めている選手像に一致していると思う」サラーの退団が決まり、サイドアタッカーの補強が急務なリヴァプールだが、誰を後任として獲得するのだろうか。