お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が２９日までに自身のＳＮＳを更新。レジェンド大集合ショットを公開した。

インスタグラムで「大分フェス大会、ありがとうございました！！」と大分スポーツ公園で行われた音楽フェス「ジゴロック２０２６ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ニカソー」への感謝を述べ、「ジョージさん、シンジ武田＆矢吹バンド、イッサ＆キミ、田中あいみ＆ダイキ！私たち一座は音楽ライブだけでなく、一部はお芝居希望！！」とつづり、タレントの所ジョージ、武田真治やダンスボーカルグループ「ＤＡ ＰＵＭＰ」のＩＳＳＡなど大物が大集合した集合写真をアップした。

続けて「小室さんにＤＪ ＫＯＯさん！など、ミュージシャン大分祭りでした！！」と記して、３人組ユニット「ＴＭ ＮＥＴＷＯＲＫ」の小室哲哉、「ＴＲＦ」のＤＪ ＫＯＯとの３ショットもアップ。

さらに「びっくりご無沙汰情報！フェスに参加していた財前直美さん発見！！２８年前、ドラマ『甘い結婚』夫婦役で共演！ミサンガもらった、ありがとう！」と女優の財前直見と久々の２ショットも披露し、投稿を締めくくった。

この投稿には「多彩な御メンバー！」「すごいメンバー集合してますね」「はっちゃかめっちゃか」「熱いツーショット」「僕も仲間にはいりたいね！」「ヤバい！」などの声が寄せられている。