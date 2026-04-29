JOY＆mai（わたなべ麻衣）夫妻、豪華誕生日祝いで家族3ショット「娘さんが大きくなってる」「幸せなのが伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2026/04/29】タレントのJOYが4月29日、自身のInstagramを更新。自身の誕生祝での家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】夫婦で独立したタレント、娘を挟み密着
4月15日に41歳の誕生日を迎えたJOYは「41歳になりました！パチパチパチ」「今年の誕生日もmaiちゃんと娘が本当に素晴らしいバースデーにしてくれて感謝しかないよ！熱海の最っっっ高の宿に一泊してきたんだけど、部屋も温泉も料理も20000点でした」とつづり、家族旅行に行くという豪華な誕生日祝いだったことを報告。3人で宿の浴衣を着用し、バースデーケーキを手にしたJOYと、手でポーズを作るmaiで娘を挟んだ家族ショットを公開した。
投稿ではこのほか娘との2ショットや妻との2ショット、街中での娘のソロショットなども披露されており、誕生日旅行を楽しんだことが伺える内容となっている。
JOYは続けて「ありがたい事に仕事がとてつもなく忙しい中で、久しぶりに仕事の事も忘れてゆっくり出来ました！こういう時間を作ってくれた家族に心から感謝です ありがとう！！」と家族への感謝を記し、更に「41歳になった僕もしっかり頑張っていくので皆さん応援よろしくお願いします！！いつもみんなの応援が力になってるよ」と、ファンへの感謝で投稿を結んでいる。
この投稿にファンからは「素敵な家族」「娘さんが大きくなってる」「幸せなのが伝わってくる」「お誕生日おめでとうございます」といった声が寄せられている。
JOYとmai夫妻はバラエティー番組での共演をきっかけに知り合い、2019年2月に結婚。2020年10月に第1子となる女児の誕生を報告した。2026年1月8日にはそれぞれのSNSにて所属事務所の退所及び個人事務所「JAM's flower」を設立したことを発表し、maiはこの際、旧芸名の「わたなべ麻衣」からmaiに改名したことを併せて報告している。（modelpress編集部）
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◆JOY＆mai夫妻、家族ショット公開
4月15日に41歳の誕生日を迎えたJOYは「41歳になりました！パチパチパチ」「今年の誕生日もmaiちゃんと娘が本当に素晴らしいバースデーにしてくれて感謝しかないよ！熱海の最っっっ高の宿に一泊してきたんだけど、部屋も温泉も料理も20000点でした」とつづり、家族旅行に行くという豪華な誕生日祝いだったことを報告。3人で宿の浴衣を着用し、バースデーケーキを手にしたJOYと、手でポーズを作るmaiで娘を挟んだ家族ショットを公開した。
JOYは続けて「ありがたい事に仕事がとてつもなく忙しい中で、久しぶりに仕事の事も忘れてゆっくり出来ました！こういう時間を作ってくれた家族に心から感謝です ありがとう！！」と家族への感謝を記し、更に「41歳になった僕もしっかり頑張っていくので皆さん応援よろしくお願いします！！いつもみんなの応援が力になってるよ」と、ファンへの感謝で投稿を結んでいる。
◆JOYの投稿に反響
この投稿にファンからは「素敵な家族」「娘さんが大きくなってる」「幸せなのが伝わってくる」「お誕生日おめでとうございます」といった声が寄せられている。
JOYとmai夫妻はバラエティー番組での共演をきっかけに知り合い、2019年2月に結婚。2020年10月に第1子となる女児の誕生を報告した。2026年1月8日にはそれぞれのSNSにて所属事務所の退所及び個人事務所「JAM's flower」を設立したことを発表し、maiはこの際、旧芸名の「わたなべ麻衣」からmaiに改名したことを併せて報告している。（modelpress編集部）
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