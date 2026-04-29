板野友美、ミニスカコーデで美脚スラリ「身体の半分が脚」「ずっと可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/29】元AKB48でタレントの板野友美が4月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】34歳元AKB神7の完璧スタイル
板野は「ミニスカコーデ」とコメントし、スラリとした真っ直ぐな美しい脚が際立つミニスカートを着こなしたショットを複数枚投稿。ピタッとした黒いトップスにブルーのバルーンミニスカートを合わせた姿や、ブラウン系チェック柄のプリーツミニスカート姿で娘と手を繋いでいる後ろ姿などを公開している。
この投稿に、ファンからは「ずっと可愛い」「すごく似合ってて素敵」「身体の半分が脚」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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◆板野友美、美脚際立つミニスカコーデ公開
板野は「ミニスカコーデ」とコメントし、スラリとした真っ直ぐな美しい脚が際立つミニスカートを着こなしたショットを複数枚投稿。ピタッとした黒いトップスにブルーのバルーンミニスカートを合わせた姿や、ブラウン系チェック柄のプリーツミニスカート姿で娘と手を繋いでいる後ろ姿などを公開している。
◆板野友美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ずっと可愛い」「すごく似合ってて素敵」「身体の半分が脚」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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