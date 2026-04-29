「今日好き」雨宮未苺（みるき）、抜群美ボディでダンス披露「スタイル良すぎ」「バランス神」と反響
【モデルプレス＝2026/04/29】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が4月28日、自身のInstagramを更新。ダンス動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女「スペ120までやせたい」現在も抜群スタイル
雨宮は「スペ120までやせたい」とつづり、ダンスする動画を公開。白のショート丈のベアトップにグレーのスウェットパンツを合わせた雨宮は、デコルテやスラリとした二の腕、引き締まったウエストなど美しいボディラインが際立つスタイルを披露している。
この投稿には「可愛い」「スタイル良すぎ」「美ボディが際立ってる」「ウエスト細い」「デコルテ綺麗すぎ」「全身バランス神」「理想の体型」などと注目を集めている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。未苺は2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女「スペ120までやせたい」現在も抜群スタイル
◆雨宮未苺、スタイル際立つ美ボディ公開
雨宮は「スペ120までやせたい」とつづり、ダンスする動画を公開。白のショート丈のベアトップにグレーのスウェットパンツを合わせた雨宮は、デコルテやスラリとした二の腕、引き締まったウエストなど美しいボディラインが際立つスタイルを披露している。
◆雨宮未苺の投稿に反響
この投稿には「可愛い」「スタイル良すぎ」「美ボディが際立ってる」「ウエスト細い」「デコルテ綺麗すぎ」「全身バランス神」「理想の体型」などと注目を集めている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。未苺は2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。（modelpress編集部）
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