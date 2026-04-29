◇ナ・リーグ メッツ 8―0 ナショナルズ（2026年4月28日 ニューヨーク）

メッツは28日（日本時間29日）、本拠でのナショナルズ戦に8―0で勝ち、連敗を3で止めた。初回にビシェットの2号ソロで先制し、4回にはソトの2号2ランなどで一挙7点。先発ホームズが6回無失点と好投するなど3投手で無失点リレーを演じた。

4月は8勝17敗と不振を極め、ナ・リーグ東地区でフィリーズと並んで最下位。そのフィリーズのトムソン監督、ア・リーグ東地区最下位に沈むレッドソックスのコーラ監督と、ここ数日で実績ある指揮官2人が解任され、メッツのメンドサ監督は「あの2人に起きたことは本当に残念だ。特にトムソン氏は私のメンターの一人。見たくはないが、それもビジネスだ。結果が出ない時はこういうことも起きる」とコメント。自身も首筋が寒い状況とあり、「分かっている。逃げるつもりはない。自分にできることは選手たちの力を最大限に発揮させること。それが自分の責任であり、全力を尽くしている」と話した。

メッツはリンドア、ポランコに加え、この日は千賀滉大も負傷者リスト（IL）入りとケガ人にも悩まされている。メンドサ監督はコーエン・オーナーやスターンズ球団社長から何も言われていないと明かし、「自分は彼らを信じているし、これからも信じ続ける」と選手への信頼を口にした。

不振のチームは30日（日本時間5月1日）に本拠シティ・フィールドでナショナルズとデーゲームを戦うが、最も安いチケットは4ドル（約638円）で販売されているとスポーツ専門局ESPNは報じた。これはニューヨークのペンシルベニア駅からロングアイランド線の最寄り駅「メッツ・ウィレッツ・ポイント」までの運賃5.25ドル（約838円）より安く、球場内の「シェイク・シャック」で販売されている「メッツMVPシェイク」11.19ドル（約1786円）の約3分の1の値段という。木曜日のデーゲームとなるこの日は各球場とも安いチケットが販売されているが、不振を脱出しない限りチケット価格の低迷は続きそうだ。