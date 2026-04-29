◇MLB カブス8-3パドレス(日本時間29日、ペトコ・パーク)

鈴木誠也が5回にファインプレーを見せるなど、守備での活躍にも注目が集まっています。

2-2で迎えた5回、カブスの エドワード・カブレラ投手は先頭にヒットを許し、ノーアウト1塁としたところで後続のジェーク・クロネンワース選手が初球をライトに弾き返します。すると、この日2安打を放ち「3番・ライト」で出場する鈴木選手はセンター寄りにポジションを構えていましたがライト線方向に激走。痛烈なライナーをスライディングキャッチする好プレーを披露しました。

チームのピンチを救ったこの好守備にカブスの公式SNSも「GOODNESS, SEIYA.(なんてこった、誠也)」と絶賛、MLB公式Xも取り上げました。また日本時間25日のドジャース戦ではホームラン性の大飛球をキャッチする好プレーを披露。昨シーズンは主にDHでの出場がメインでしたが、今季は本職であるライトの守備でも活躍しています。

チームは6回にニコ・ホーナー選手の2点タイムリーで勝ち越しに成功すると、7回にはPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手の3ランなど一挙4点を追加し、8-3で勝利しました。