ベレーザが同点！ 小林里歌子がバー直撃の強烈ショットを叩き込む！ファイナルで大宮Ｗと対戦【クラシエ杯決勝】
前半に先制を許したが、後半に追いついた。
日テレ・東京ヴェルディベレーザは４月29日、クラシエカップ決勝でRB大宮アルディージャWOMENと対戦している。
開始３分に大宮Ｗの西尾葉音の得点を許し、先制される。１点ビハインドで迎えた後半、51分に追いつく。
スコアラーは小林里歌子。本多桃華のパスをペナルティアーク付近で受けると、そのまま右足を一閃。強烈なシュートはクロスバーを叩き、ゴールに吸い込まれた。
背番号20が訪れた好機を確実にモノにした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ベレーザ小林里歌子が渾身シュートを叩き込む！
日テレ・東京ヴェルディベレーザは４月29日、クラシエカップ決勝でRB大宮アルディージャWOMENと対戦している。
開始３分に大宮Ｗの西尾葉音の得点を許し、先制される。１点ビハインドで迎えた後半、51分に追いつく。
スコアラーは小林里歌子。本多桃華のパスをペナルティアーク付近で受けると、そのまま右足を一閃。強烈なシュートはクロスバーを叩き、ゴールに吸い込まれた。
背番号20が訪れた好機を確実にモノにした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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