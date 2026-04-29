早稲田大学競技スポーツセンターは、「株式会社メガテック」と「小島プレス工業株式会社」、「株式会社ファーストパートナーズ」の３社が早大米式蹴球部（アメリカンフットボール、愛称：ＢＩＧ ＢＥＡＲＳ）のスポンサーとして、ユニホームにロゴを掲示することを発表した。メガテックは右胸、小島プレス工業は左胸、ファーストパートナーズは左袖にそれぞれのロゴが掲出、関東学生アメリカンフットボール連盟(ＫＣＦＡ)主催秋季公式戦やその他米式蹴球部が認める試合で着用する。

早大米式蹴球部「ＢＩＧ ＢＥＡＲＳ」は、日本のアメリカンフットボールの歴史が始まった１９３４年に創部した、日本最古のアメリカンフットボールチームの一つ。１９８３年からは早大創設者である大隈重信のオオクマ（大熊）にちなんで「ＢＩＧ ＢＥＡＲＳ」の愛称で活動している。２００２年に「甲子園ボウル」に初出場。以来通算７度出場しているが優勝はかなわず、悲願の日本一達成を目指している。

長内一航主将は「２６年度 主将を務めます４年ＲＢの長内一航です。日頃より多大なるご支援を賜り、部員一同、心より御礼申し上げます。スポンサー企業の皆様のご期待にお応えできるよう、競技力の向上はもちろん、人間的成長にも真摯（しんし）に向き合い、甲子園ボウル優勝を目標に日々精進してまいります」とコメントしている。