◆米大リーグ ドジャース１―２マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発マウンドに上がり、６回５安打２失点（自責１）９奪三振。ド軍移籍後最多となる１０４球の熱投で開幕から５試合連続のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合をつくったが、打線の援護に恵まれず今季初黒星を喫した。それでも、再び規定投球回に達して防御率０・６０はメジャートップに浮上。チームの連勝は「３」でストップした。

今季２度目の投手専念となった試合後、「チーム全体の疲労も考慮しながら、全員でやっぱりけがなく１０月（ポストシーズン）に向けて入れるっていうのが理想だとは思うので。そのための管理っていうのをトレーナー陣も含めてみんなで話し合ってやっていくと思うので、その一環として（一刀流は）もちろんありだとは思いますし、選手としては１試合１試合、本当にやれることに集中してやりたいなとは思ってます」と大谷。二刀流で状態を維持する難しさに関しては「いい状態を維持するのはそこまで難しいことではないのかなとは思いますけど、悪い状態からいい状態に持っていくまでにやらなければいけないことがある中で、やっぱりまずは第一は健康を保つっていうことが一番だとは思うので。ピッチングが入ってくる中で、トータルの一日の運動量を考えた時に、そこまで長く一日一日取れるわけでもないですし、やれることの少ない中で、悪い状態がいいところに改善していくっていうのが一番難しいところなのかなとは思います」と明かした。

この日、初回は１番マーシーから２者連続の見逃し三振を奪うと、左翼線二塁打でピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。２回は先頭のラミレスに手首付近へ死球を許すと、直後に二盗に気付いたが大谷が二塁へ悪送球。三塁への進塁を許すと、１死からケイシーに先制の中犠飛を許した。３回は先頭を二ゴロで切り抜けると、１番マーシーから２者連続空振り三振。この日５個目の三振となって、日本人では９人目となるメジャー通算７００奪三振に到達した。

１点を追う５回は先頭モレルをストレートの四球で歩かせると、１死から犠打で２死二塁。すると、２番ストワーズには右前に痛打され、さらに１点を失った。単打と四球で２死満塁とピンチを背負ったが、最後は空振り三振で切り抜けた。２９日（同３０日）は１３連戦の最終戦。登板翌日の大谷は打者として出場する見込みとなっている。