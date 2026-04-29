「今日好き」寺島季咲（きさき）、ショートパンツから美脚スラリ「スタイル良すぎ」「オシャレですね」と反響
【モデルプレス＝2026/04/29】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた寺島季咲（てらしま・きさき）が4月27日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」美女、ベンチに腰掛けほっそり脚伸ばす姿
寺島は「ネモフィラみつけた わたしもお花畑に行きたいです」とつづり、写真を投稿。ベンチに腰掛ける姿や飲食店で飲み物を片手にした姿、ネモフィラの前でしゃがむ姿などを公開した。寺島は白いゆったりとしたカーディガンに黒のショートパンツ、黒いブーツを合わせた、スラリと伸びた脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿には「服の感じ可愛い」「スタイル良すぎ」「オシャレですね」「大人っぽくて素敵」「抜群にキレイ」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。寺島は「卒業編2024 inプーケット」「卒業編2024 inセブ島」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女、ベンチに腰掛けほっそり脚伸ばす姿
◆寺島季咲、ショーパンコーデ姿公開
寺島は「ネモフィラみつけた わたしもお花畑に行きたいです」とつづり、写真を投稿。ベンチに腰掛ける姿や飲食店で飲み物を片手にした姿、ネモフィラの前でしゃがむ姿などを公開した。寺島は白いゆったりとしたカーディガンに黒のショートパンツ、黒いブーツを合わせた、スラリと伸びた脚が際立つコーディネートを披露している。
◆寺島季咲の投稿が話題
この投稿には「服の感じ可愛い」「スタイル良すぎ」「オシャレですね」「大人っぽくて素敵」「抜群にキレイ」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。寺島は「卒業編2024 inプーケット」「卒業編2024 inセブ島」に参加した。（modelpress編集部）
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