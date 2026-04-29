上戸彩、スマートなSnow Man目黒蓮に緊張「ぽーっと顔赤くなってきちゃって」目黒はショック受ける【SAKAMOTO DAYS】
【モデルプレス＝2026/04/29】女優の上戸彩が29日、都内で行われた映画「SAKAMOTO DAYS」初日舞台挨拶に、Snow Manの目黒蓮、高橋文哉、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督とともに登壇。目黒との久々の対面に本音を明かした。
【写真】40歳国民的女優が緊張した目黒蓮のスマートビジュアル
目黒演じる推定140kgのふくよかな坂本との共演シーンが多かった上戸は「いつもぽっちゃりしていたので、今日みたいな目黒さんで来られると緊張します。久しぶりに会ったら、ぽーっと顔赤くなってきちゃって」と本音を吐露。これに目黒は「緊張される人多くてちょっとショックです」と笑い混じりにコメントした。続けて上戸は「撮影中どこを歩いてても、皆さんまだ坂本を目黒さんが演じるって知らなかったから誰も気づかなかったんですよ。隣で歩いてて心の中で『目黒蓮だぞ！』って思ってました」と裏話を明かした。
そんな目黒は「嬉しいことがありまして」と前置きし、「ふくよかな坂本で富士急を歩いてたら、当然（周りは）『うわ、坂本じゃん』ってなるじゃないですか？で、その1人の方が『目黒蓮だったらいいのに』って言ってくださって。僕はもうそのふくよかな坂本の中で『よし！』って思いました」とエピソードを披露し、共演者も「そんなことある！？」「嬉しいね」と驚いていた。
一方の高橋は「僕はもう（緊張）しないです。ここ数日でさすがにないね。僕が1番最初に言い始めたんですよ。シュッとした目黒さんだと緊張するって。本当に緊張しちゃってたんで、話す内容とか声のトーンとか落としたりして（笑）。その中で、ちょっと真面目な話みたいなところから話してたら、意外とお互いそういう話が好きで。現場で時間ある時にそういう話をしたりしてましたよね」と明かす。この話を受け、目黒は「僕もやっぱ聞いてもらったら真剣に答えたいじゃないですか。でも想像してほしいんですけど、真剣に答えてる時の僕ふくよか（※ふくよかな坂本のビジュアル）です（笑）」と笑った。高橋は「透けてないメガネの奥に目黒さんの真っ直ぐな目が見えて。この人についていこうと思った」と目黒への厚い信頼を語った。
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。目黒はカナダで行われているドラマ「SHOGUN 将軍」シリーズ2の撮影から一時帰国して登壇した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳国民的女優が緊張した目黒蓮のスマートビジュアル
◆上戸彩、スマートな目黒蓮に緊張
目黒演じる推定140kgのふくよかな坂本との共演シーンが多かった上戸は「いつもぽっちゃりしていたので、今日みたいな目黒さんで来られると緊張します。久しぶりに会ったら、ぽーっと顔赤くなってきちゃって」と本音を吐露。これに目黒は「緊張される人多くてちょっとショックです」と笑い混じりにコメントした。続けて上戸は「撮影中どこを歩いてても、皆さんまだ坂本を目黒さんが演じるって知らなかったから誰も気づかなかったんですよ。隣で歩いてて心の中で『目黒蓮だぞ！』って思ってました」と裏話を明かした。
◆高橋文哉、目黒蓮と真面目トークで厚い信頼「この人についていこう」
一方の高橋は「僕はもう（緊張）しないです。ここ数日でさすがにないね。僕が1番最初に言い始めたんですよ。シュッとした目黒さんだと緊張するって。本当に緊張しちゃってたんで、話す内容とか声のトーンとか落としたりして（笑）。その中で、ちょっと真面目な話みたいなところから話してたら、意外とお互いそういう話が好きで。現場で時間ある時にそういう話をしたりしてましたよね」と明かす。この話を受け、目黒は「僕もやっぱ聞いてもらったら真剣に答えたいじゃないですか。でも想像してほしいんですけど、真剣に答えてる時の僕ふくよか（※ふくよかな坂本のビジュアル）です（笑）」と笑った。高橋は「透けてないメガネの奥に目黒さんの真っ直ぐな目が見えて。この人についていこうと思った」と目黒への厚い信頼を語った。
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。目黒はカナダで行われているドラマ「SHOGUN 将軍」シリーズ2の撮影から一時帰国して登壇した。（modelpress編集部）
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