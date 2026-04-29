ディズニー・チャンネルGWは“音楽フェス” 人気ミュージカル作品を一挙放送
全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で視聴できる「ディズニー・チャンネル」では、ゴールデンウィーク期間中、“音楽”をテーマにした特別編成「ゴールデン・ミュージック・ウィーク」を放送することを発表した。歌とダンスに彩られた人気作品を集めたラインアップで、まるで“音楽フェス”のような4日間が楽しめる。
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青春と仲間の絆を描いた『ハイスクール・ミュージカル』をはじめ、『ディセンダント』シリーズや『ゾンビーズ』シリーズ、さらに『キャンプ・ロック』シリーズなど、音楽への情熱や成長の物語が詰まった作品が一挙放送される。
連休最終日の5月6日には、日本初放送となる『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』を放送。2025年夏に北米各地で開催されたツアーの模様を収録し、両シリーズの人気楽曲を新キャストたちが披露する。ライブ映像に加え、舞台裏のメイキングやインタビューなど、ここでしか見られない映像も収められている。
また、5月8日にシーズンフィナーレを迎える『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』に先駆け、5月4日から6日までの3日間にわたり、第1話から第15話までを一挙放送。物語を振り返りながらクライマックスに備えることができる。5月8日のフィナーレは1時間拡大枠で放送。『ディセンダント』シリーズで知られるソフィア・カーソンのゲスト出演も予定されており、ファン必見の内容となっている。
■放送ラインナップ
▼5月3日（日）
後3：00〜5：00 『ディセンダント』
後5：00〜6：45 『ゾンビーズ』
後6：45〜8：30 『ハイスクール・ミュージカル』
▼5月4日（月・祝）
後0：45〜3：00 『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー〜』 #1-#5
後3：00〜5：00 『ディセンダント2』
後5：00〜6：30 『ゾンビーズ2』
後6：30〜8：15 『キャンプ・ロック』
▼5月5日（火・祝）
後0：45〜3：00 『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー〜』 #6-#10
後3：00〜5：00 『ディセンダント3』
後5：00〜6：30 『ゾンビーズ3』
後6：30〜8：15 『キャンプ・ロック2 ファイナル・ジャム』
▼5月6日（水・振休）
後0：45〜3：00 『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー〜』 #11-#15
後3：00〜5：00 『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』
※後4：45〜はショートストーリー『シャッフル・オブ・ラブ』を放送
後5：00〜6：30 『ゾンビーズ4 バンパイアたちの夜明け』
後6：30〜7：45：『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』（日本初放送）
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青春と仲間の絆を描いた『ハイスクール・ミュージカル』をはじめ、『ディセンダント』シリーズや『ゾンビーズ』シリーズ、さらに『キャンプ・ロック』シリーズなど、音楽への情熱や成長の物語が詰まった作品が一挙放送される。
また、5月8日にシーズンフィナーレを迎える『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』に先駆け、5月4日から6日までの3日間にわたり、第1話から第15話までを一挙放送。物語を振り返りながらクライマックスに備えることができる。5月8日のフィナーレは1時間拡大枠で放送。『ディセンダント』シリーズで知られるソフィア・カーソンのゲスト出演も予定されており、ファン必見の内容となっている。
■放送ラインナップ
▼5月3日（日）
後3：00〜5：00 『ディセンダント』
後5：00〜6：45 『ゾンビーズ』
後6：45〜8：30 『ハイスクール・ミュージカル』
▼5月4日（月・祝）
後0：45〜3：00 『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー〜』 #1-#5
後3：00〜5：00 『ディセンダント2』
後5：00〜6：30 『ゾンビーズ2』
後6：30〜8：15 『キャンプ・ロック』
▼5月5日（火・祝）
後0：45〜3：00 『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー〜』 #6-#10
後3：00〜5：00 『ディセンダント3』
後5：00〜6：30 『ゾンビーズ3』
後6：30〜8：15 『キャンプ・ロック2 ファイナル・ジャム』
▼5月6日（水・振休）
後0：45〜3：00 『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー〜』 #11-#15
後3：00〜5：00 『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』
※後4：45〜はショートストーリー『シャッフル・オブ・ラブ』を放送
後5：00〜6：30 『ゾンビーズ4 バンパイアたちの夜明け』
後6：30〜7：45：『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』（日本初放送）