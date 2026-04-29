福田雄一監督「ずっと養っている」俳優を実名告白「洗濯機も買ってあげた」
福田雄一監督が29日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに登壇。同作の出演者の中に「ずっと養っている」俳優がいるとぶっちゃけた。
【全身ショット】圧巻の美脚をみせた横田真悠
その正体は、戸塚純貴。福田監督は自身のXで「神戸で撮影してたんですけどマネージャーから『福田組なんで、ひとりで行かせます！何か美味しいもの食べさせてあげてくださーい』ってLINEが来て、その後すぐに『福田さん！神戸だから最高に美味い神戸牛、食べさせてくれますよね！』ってLINE来て。いや、食べさせましたけど！おかしくないですか!?」と投稿していたが、この日の舞台あいさつでもそのエピソードで盛り上がった。
その後、自身のルールを話していく中で、戸塚が「『保証人にはなるな』です。いくらおごられても、人からお金は借りない。でも、おごっていただくのは大好きです」と笑顔で打ち明けると、福田監督が「そろそろ、僕におごってくれてもよくないですか（笑）？僕、ずっと養っているんですよ。だって、洗濯機も買ってあげたし。1円も払わせたことがない」と笑いながらぶっちゃけ。周りから驚きの声が上がる中、戸塚は「すごいでしょう（笑）？」と茶目っけたっぷりに呼びかけていた。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
舞台あいさつにはそのほか、目黒蓮、上戸彩、高橋文哉、横田真悠、吉本実由も登壇した。
【全身ショット】圧巻の美脚をみせた横田真悠
その正体は、戸塚純貴。福田監督は自身のXで「神戸で撮影してたんですけどマネージャーから『福田組なんで、ひとりで行かせます！何か美味しいもの食べさせてあげてくださーい』ってLINEが来て、その後すぐに『福田さん！神戸だから最高に美味い神戸牛、食べさせてくれますよね！』ってLINE来て。いや、食べさせましたけど！おかしくないですか!?」と投稿していたが、この日の舞台あいさつでもそのエピソードで盛り上がった。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
舞台あいさつにはそのほか、目黒蓮、上戸彩、高橋文哉、横田真悠、吉本実由も登壇した。