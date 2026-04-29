お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、28日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。体調不良で休養中の「バナナマン」日村勇紀（53）に言及した。

ライブの楽屋裏話を話す中で、「そういえば日村、どうしちゃったの？」と心配そうにコメント。相方・田中裕二も「心配だねえ」と応じた。

「太りすぎて休んでるんだろ？あれ」と毒づく太田に、田中は「太りすぎでとは言ってない。体調不良だって」とツッコミを入れていた。

コンビでレギュラー番組9本、ピンでも3本という売れっ子の日村。太田は「代役だったらいつでもやるけどね、俺。代役だったら。日村光としてやるけどね」と、代打歓迎の意向を示した。しかし、田中からは「お前じゃないんじゃない？」と、キャラの違いを指摘されていた。

日村は今年に入って体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。所属事務所は28日、日村の休養を公式サイトで発表。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。