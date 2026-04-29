巨人のリチャード内野手が２９日、ジャイアンツ球場で行われた３軍練習でライブＢＰで対戦した山崎伊織投手から左中間本塁打を放った。同じくリハビリ中の山崎との対戦に「エースから打てたことには変わりがないので、うれしいです」と笑顔を見せた。

山崎とは１打席対戦。初球は空振りだったが、２球目の高め直球を捉えると、打球は大きな弧を描いて左中間スタンドに吸い込まれた。西舘との対戦では四球を選んだ。「打席に入る時に『楽しくない日多かったなあ。よっしゃやっと復帰か』みたいな。打席に入るまでの５秒間くらいでボワーって頭に流れて。野球できない自分もフラッシュバックしながら、すごく感謝の気持ちで打席でに入りました」と振り返った。

リチャードは３月１１日のソフトバンク戦で２回に左手小指付近に死球を受けたが出場を続け、４回１死一塁で空振り三振に倒れ、直後の守備から交代。検査した結果、左第５中手骨骨折の診断を受けていた。

その後は故障班でリハビリを開始。きついメニューに「嫌」と弱音を吐いても、トレーナーと二人三脚でやりきった。「１ヶ月半くらいだったんですけど、パワーの数値とかスイングスピードが目に見えて変わった。リハビリやってよかったのかなと。本当に感謝しています」と担当のトレーナーに頭を下げた。