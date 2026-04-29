明治安田J2・J3百年構想リーグ

サッカーJリーグ・特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の試合会場に登場した大物ゲストに反響が広がっている。華やかな衣装で現れたセレブタレントに、ネット上のファンからは驚きの声が続々と寄せられた。

話題を呼んだのは25日にアシックス里山スタジアムで行われた、FC今治―カターレ富山の一戦。「ビューティーDay」のゲストに招かれたのは、セレブタレント「叶姉妹」の叶美香さんだった。

叶さんは水色を基調とした華やかな衣装で登場。キックインセレモニーを務めた他、トークショー、応援コメントでスタジアムを華やかに彩った。ピンク色の髪と帽子姿で圧倒的なオーラと美しさを放ち、会場の視線を釘付けにさせた。

FC今治の公式Xが実際の画像を公開。ファンからは「ワンピースのキャラくらいインパクトある」「美香様ファビュラス！」「CGかと」「お美しい」「光ってる」「違和感ありありでめっちゃオモロイ」などのコメントが寄せられていた他、「ゴージャスなスニーカーをちゃんと履いてるのもいい」「芝の傷まないブリリアントなスニーカーをお履きになられているのが流石だな」と、気遣いに賛辞も上がった。

今治FCは1-2で敗戦。前半2失点して迎えた後半39分、DF竹内悠力の得点で反撃に出たが、一歩及ばなかった。



（THE ANSWER編集部）