本拠地マーリンズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投するもチームは1-2で敗れ、大谷は今季1敗目を喫した。登板中には相棒ウィル・スミス捕手に痛いアクシデントが発生。同僚の反応に、ドジャース地元局は思わず爆笑していた。

0-2の6回先頭。カウント0-2から大谷が投じた変化球に打者が必死に食らいついた。ファウルチップがスミスの股間に直撃。悶絶する相棒を大谷も「ア゛ィッ！」と声を上げて心配そうに見守った。しかし、一塁手フリーマンはニヤニヤしていた。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席では、実況のスティーブン・ネルソン氏が「痛々しいファウルボールがスミスに当たった。うわぁ……」「オオタニのリアクションも声とともに見られました」と反応。カメラがフリーマンの表情を捉えると、「フレディは笑っていますよ！」と爆笑していた。

スミスはこの後も試合に出場。チーム唯一のタイムリーを含む4打数3安打1打点だった。



（THE ANSWER編集部）